Trafik kazası geçiren Eski Bitlis Valisi Karaömeroğlu, yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında, Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Halep köprüsü mevkiînde meydana geldi. Eski Bitlis Valisi ve şu anda Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Erol Karaömeroğlu yönetimindeki 55 HN 055 plakalı otomobil ile Yaşar Soydanlı idaresindeki 58 NP 389 plakalı otomobil çarpıştı. Erol Karaömeroğlu ile yanında bulunan eşi Filiz Karaömeroğlu ve oğlu Metehan Karaömeroğlu ile diğer aracın sürücüsü Yaşar Soydanlı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karaömeroğlu, tüm müdahalelere rağmen bugün, öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, "Geçirdiği trafik kazası sonrası ilimizde tedavisi devam eden dönem arkadaşım, kardeşim Erol Karaömeroğlu'nu maalesef kaybetmiş bulunuyoruz. Kardeşime Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.