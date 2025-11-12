Kaza, sabah saatlerinde Beykoz Poyrazköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, ünlü oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobil, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı.

ÇOCUKLARI KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan Özgü Namal, ilk müdahalenin ardından Kavacık'ta bulunan özel hastaneye kaldırılırken çocukları kazadan yara almadan kurtuldu.

Tedavisinin ardından hastaneden taburcu olan Namal, “Her şey yolunda, çok iyiyim. Çocukların sağlık durumu da iyi. Hiç bir şeyim yok. İfademizi verdik. Bir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.