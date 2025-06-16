Trafik kazası geçirmişti: Belediye çalışanı hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Trafik kazası geçirmişti: Belediye çalışanı hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde trafik kazası geçiren Harun Elmaskaya 5 gündür hastanede tedavi görüyordu. Tüm müdahalelere rağmen belediye çalışanı hayatını kaybetti.

Olay, 10 Haziran Salı günü Antalya Caddesinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Harun Elmaskaya'nın kullandığı motosiklet bir otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu Harun Elmaskaya ağır yaralandı.

Elmaskaya, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Elmaskaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elmaskaya'nın vefat haberini duyuran Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taziye dileğinde bulundu.

Trafik kazası geçirmişti: Belediye çalışanı hayatını kaybetti

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