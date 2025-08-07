Trafik kazası hayatını kurtardı

Alanya’da bir trafik kazası geçiren 25 yaşındaki Savaş Levent isimli vatandaş Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Trafik kazası sonrası acil serviste yapılan muayene, tetkik ve görüntülemeler sonucunda hasta; hastanede görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Keskin’e yönlendirildi.

Hastayı yerinde değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Keskin, akciğer görüntülemelerinde halk arasında "köpek tenyası kisti" olarak bilinen kist hidatik bulgusuna rastladı. Hayvandan insana geçen ve tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen bu ciddi enfeksiyon hakkında Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Keskin tarafından hasta bilgilendirilerek onayı alındı.

Bir hafta içerisinde operasyon planlandı ve kapalı (VATS) yöntemle başarılı bir cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Hasta, başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu.