Trafik kazası husumete dönüştü: 7 yaralı

Dün gece Selvili Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, C.G. isimli işletme sahibi ile O.Ç. arasındaki husumet, trafik kazasından kaynaklanan maddi zarar nedeniyle tırmandı. İki tarafın daha önceki tartışmalarının ardından yüzleşmek üzere buluştuğu sırada, O.Ç. ve yanındaki O.Ö., C.G.'nin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda, C.G. ve olayla ilgisiz olduğu belirtilen altı kişi daha yaralanırken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle, kaçan saldırganlar kısa sürede Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis timleri tarafından yakalandı. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.