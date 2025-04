Trafik kazası sonrasında yapılan yanlış egzersizlerle ilgili uyarılar

Trafik kazaları, dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın hayatını etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunu. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, her yıl yaklaşık 1,35 milyon kişi trafik kazaları sonucu hayatını kaybediyor ve 50 milyona yakın kişi yaralandı. Ancak kazadan sonraki iyileşme süreci, sadece tıbbi müdahalelerle sınırlı olmadığının altı çizildi. Yanlış uygulanan egzersizler, iyileşmeyi hızlandırmak yerine süreci uzatabilir, hatta kalıcı hasarlara yol açabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, trafik kazası mağdurlarının uzman rehberliğinde kişiselleştirilmiş fizyoterapi programlarına yönelmesi gerektiğini vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: YANLIŞ EGZERSİZLERİN RİSKLERİ

Trafik kazaları sonrası sıkça görülen kas-iskelet sistemi yaralanmaları, omurga travmaları, yumuşak doku hasarları ve kırıklar gibi durumlar, doğru tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy’de yayımlanan bir çalışma, trafik kazası mağdurlarının yüzde 40’ının yanlış egzersizler nedeniyle iyileşme süreçlerinde gecikme yaşadığını gösterdi.

Araştırmanın baş yazarı, ABD’deki Mayo Clinic’ten fizyoterapist Dr. Karen Newcomer, “Bilinçsizce yapılan egzersizler, özellikle yumuşak doku yaralanmalarında inflamasyonu artırabilir ve iyileşmeyi zorlaştırabilir” dedi.

Physical Therapy dergisinde yayımlanan bir başka çalışma, trafik kazası sonrası boyun ve sırt ağrısı çeken hastalarda standart egzersiz programlarının yerine bireyselleştirilmiş fizyoterapi müdahalelerinin ağrıyı yüzde 30 daha fazla azalttığını ortaya koydu.

İngiltere’deki King’s College London’dan fizyoterapi uzmanı Dr. Alison Rushton, “Her hastanın yaralanma tipi ve şiddeti farklıdır. Genel egzersiz önerileri, bazen durumu kötüleştirebilir. Örneğin, boyun travması olan bir hasta için yanlış germe hareketleri, kas spazmlarını tetikleyebilir” dedi.

Yanlış egzersizlerin bir diğer riski de kronik ağrı gelişimi. Spine dergisinde yayımlanan bir araştırma, trafik kazası sonrası omurga yaralanması yaşayan hastaların yüzde 20’sinin, uygun olmayan egzersizler nedeniyle kronik ağrı sendromuna yakalandığını gösterdi. Bu durum, hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor ve psikolojik sorunlara yol açabiliyor.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden nörolog Dr. Tissa Wijeratne, “Yanlış egzersizler, omurga stabilitesini bozarak sinir hasarını artırabilir. Bu nedenle, fizyoterapist eşliğinde kontrollü hareketler şart” dedi.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ: DOĞRU REHABİLİTASYONUN ÖNEMİ

Uluslararası uzmanlar, trafik kazası sonrası rehabilitasyon sürecinde uzman rehberliğinin kritik olduğunu vurguladı.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten ortopedi uzmanı Dr. Michael Schaefer, “Trafik kazaları sonrası hastalar genellikle hızlı iyileşme umuduyla kendi başlarına egzersiz yapmaya çalışıyor. Ancak bu, özellikle yumuşak doku yaralanmalarında ters tepebilir. Örneğin, whiplash (kamçı darbesi) yaralanmalarında erken dönemde agresif egzersizler, boyun kaslarında mikro yırtılmalara neden olabilir” dedi.

İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden fizyoterapi uzmanı Dr. Eva Skillgate, trafik kazası mağdurlarının iyileşme sürecinde aşamalı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirtti. The Lancet’te yayımlanan bir makalesinde Skillgate, “İlk aşamada istirahat ve hafif mobilizasyon öneriyoruz. İkinci aşamada, kas gücünü artırmak için kontrollü egzersizler devreye giriyor. Ancak bu süreç, hastanın durumuna göre özelleştirilmeli” dedi. Skillgate, bilinçsizce yapılan plank veya ağırlık kaldırma gibi egzersizlerin, bel ve boyun yaralanmalarını ağırlaştırabileceğini ekledi.

Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nden spor hekimliği uzmanı Dr. Olufemi Ayeni, egzersizlerin zamanlamasının da kritik olduğunu vurgulayarak, “Trafik kazası sonrası ilk haftalarda, inflamasyonu azaltmak için pasif tedaviler (soğuk kompres, manuel terapi) öncelikli olmalı. Aktif egzersizlere geçiş, ancak doktor ve fizyoterapist onayıyla yapılmalı” dedi. Ayeni, hastaların genellikle internetten buldukları egzersiz videolarını uygulayarak risk aldığını belirtti.

TRAFİK KAZASI SONRASI DOĞRU REHABİLİTASYON İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, trafik kazası mağdurlarının iyileşme sürecini optimize etmek için şu adımları önerdi:

Uzman Danışmanlığı Alın: Fizyoterapist veya ortopedi uzmanıyla çalışarak kişiselleştirilmiş bir rehabilitasyon planı oluşturun.

Erken Dönemde Aşırıya Kaçmayın: İlk haftalarda istirahat ve hafif mobilizasyon öncelikli olmalı; ağır egzersizlerden kaçının.

Ağrıyı Dinleyin: Egzersiz sırasında ağrı artarsa, hareketi durdurun ve doktorunuza danışın.

Doğru Egzersizleri Seçin: Omurga stabilitesini destekleyen düşük etkili egzersizler (örneğin, su terapisi veya izometrik hareketler) tercih edin.

Psikolojik Destek Alın: Kronik ağrı veya hareket korkusu gibi sorunlar için bir psikologla çalışın.

Düzenli Kontroller Yapın: İyileşme sürecini izlemek için düzenli doktor ziyaretleri planlayın.

İYİLEŞME YOLUNDA BİLİNÇLİ ADIMLAR ATIN

Trafik kazaları sonrası iyileşme süreci, sabır ve doğru müdahaleler gerektirdi. Yanlış egzersizler, iyi niyetle yapılan bir çabanın zararlı sonuçlar doğurmasına neden olabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, kişiselleştirilmiş fizyoterapi programlarının ve uzman rehberliğinin, hem kısa hem de uzun vadede en iyi sonuçları sunduğunu gösterdi.