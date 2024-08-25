Trafik kazasında 2 yaralı

Iğdır’da meydana gelen bir trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobil, traktörün arkasına bağlı römorka arkadan çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. Olay, Merkeze bağlı Yukarı Çarıklı köyü yakınlarında gerçekleşti. Otomobil, Tuzluca istikametinden gelerek Çarıkçı köyü kavşağından dönüş yapan ve Küllük köyü yönüne hareket eden traktörün römorkuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, otomobilde bulunan N.A. ile birlikte Z.A. araç içinde sıkıştı. İtfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve sıkışan yaralıları kurtarma operasyonu başlattı.

Yoğun çabalar sonucunda yaralılar başarılı bir şekilde kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğin durduğu, ancak kaza yapan aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşımın açıldığı belirtildi.