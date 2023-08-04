Trafik kazasında 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs firması sektörden çekilme kararı aldı

Turgut Reis otobüs firması, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı trafik kazası sonrasında sektörden çekilme kararı aldığını duyurdu.

Trafik kazasında 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs firması sektörden çekilme kararı aldı

Kars’ta geçen hafta şehirlerarası sefer düzenleyen yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. Turgut Reis firması kazadan sonra sektörden çekilme kararı aldı.

Firmanın sahibi Turgut Reis, “Turgutreis Otobüs İşletmesi’nin faaliyetlerini yönetim kurulu kararıyla 20 Ağustos itibarıyla kapatma kararı aldık. Bu kararı almamızdaki tek neden üzüntümüzün büyüklüğüdür” açıklamasını yaptı.

Merkezi Kars’ta bulunan otobüs firmalarından Turgut Reis Grup’a ait Turgut Reis Otobüs Şirketi, yolcu taşımacılığı sektöründen çekilme kararı aldığını kamuoyuna duyurdu.

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Otobüs firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis, yaptığı açıklamada; geçen pazar günü yaşanan elim trafik kazasında vefat eden ve yaralanan hemşerilerinin acısını şahsı ve ailesi olarak büyük bir acı ve üzüntü ile yaşadıklarını belirtti.

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27 yıldır ulaştırma sektöründe faaliyet gösterdiklerini de hatırlatan Turgut Reis şunları kaydetti:

"Bu elim kazadan dolayı 27 yıldır Kars halkına hizmet veren Turgutreis Otobüs İşletmesi’nin faaliyetlerini yönetim kurulu kararıyla 20 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla kapatma kararı aldık. Acımız ve üzüntümüz çok büyük. Bu kararı almamızdaki tek neden üzüntümüzün büyüklüğüdür. Kamuoyuna saygı ile duyuruyor, vefat eden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

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