Trafik kazasında ölen motorcu son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trafik kazasında ölen motorcu son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'da düzenlenen motofest etkinliklerine katılmak için çıktığı yolda kaza sonucu hayatını kaybeden motorcu, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Adıyaman - Şanlıurfa karayolu Atakent Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 26 Nisan tarihinde Adıyaman'da düzenlenen motofest etkinliklerine katılmak için yola çıkan Ahmet Turan Demirtaş (39) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Demirtaş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Demirtaş'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili araştırma sürüyor.

Trafik kazasında ölen motorcu son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında ölen motorcu son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında ölen motorcu son yolculuğuna uğurlandı

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