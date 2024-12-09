Trafik kazasında ölümden dönen Antonio futbolu bırakacak mı?

Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Michail Antonio geçirdiği trafik kazasında adeta ölümden döndü. 34 yaşındaki oyuncunun aracı neredeyse hurdaya dönerken hastaneye kaldırılan Antonio tedavi altına alındı.

West Ham United yaptığı ilk açıklamada Jamaikalı oyuncunun bilincinin açık olduğunu vurgulayarak hastanede yakın gözetimde olduğunun altı çizildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İngiliz basınında çıkan haberler kazada yaralanan Antonio’nun durumunun ciddiyetini gözler önüne serdi. Çıkan bazı haberlerde Jamaikalı oyuncunun futbol hayatının ciddi tehlikeye girdiğinin altı çizildi. Buna göre en iyimser senaryoda 34 yaşındaki oyuncunun en az 1 yıllık rehabilitasyona ihtiyacı olduğu öğrenildi.

İngiliz kulübüne yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre oyuncunun bacaklarının en az birinde ciddi hasar bulunuyor. Antonio’nun futbola dönebilip dönemeyeceğinin 1 yıl içinde kesinlik kazanması bekleniyor.

KAZADAN SONRAKİ SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

İngiliz basınının bir görgü tanığına dayandırdığı haberde ise feci kaza sonrası Antonio’nun ilk sözleri ortaya çıktı. Görgü tanığı, Jamaikalı oyuncunun çok şaşkın bir şekilde "Neredeyim? Neler oluyor? Hangi arabadayım?" dediğini aktardı.

Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 34 yaşındaki futbolcuyu sıkışan araçtan çıkarmak için 45 dakika uğraştığı öğrenildi.

West Ham United’a 2015 yılında transfer olan Antonio, Londra ekibinde çıktığı 323 maçta 83 gol attı.

Feci kaza sonrası Başta Premier Lig ekiplerinden olmak üzere çok sayıda kulüp ve futbolcu Antonio için destek mesajı yayınladı.