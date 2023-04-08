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Trafik kazasında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 15:31
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Trafik kazasında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlandı
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7 Nisan’da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada çevre asayişini sağlarken başka bir aracın çarptığı Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak, kaldırıldığı

Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Astsubay Çolak için Ahimesut Söğüt Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Şehit kılınan namazın ardından Elvanköy Mezarlığı'na defnedilirken, yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Çolak’ın cenaze törenine şehidin silah arkadaşları, üst düzey komutanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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