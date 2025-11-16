Antalya’nın Manavgat ilçesinde kazaya karışan otomobil sürücüsü aracı bırakarak olay yerinden kaçarken, yaralanan motosiklet sürücüsü ise alkollü çıktı. Aday sürücü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal edildi.

Kaza; Manavgat ilçesi Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3020 sokak istikametine dönmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 07 JZ 939 plakalı otomobil, 2009 sokak istikametine seyir halindeki Arda Y.’nin kullandığı 22 ASP 406 plakalı motorlu bisiklet ile çarpıştı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü aracı bırakarak olay yerinden kaçarken, kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motorlu bisiklet sürücüsü Arda Y.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Öte yandan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde motorlu bisiklet sürücüsünün 66 promil alkollü olduğu belirlenirken, 9 bin 267 TL para cezası uygulandı. Arda Y.’nin aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Kaza sonrası sürücüsü olay yerini terk eden otomobil ise bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.