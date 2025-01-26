Trafik kazasında yaralanan genç tek bir şey istedi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şanlıurfa-Suruç karayolu Organize Sanayi Bölgesi çıkışında iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yerde yatan yaralının tek isteği yolun genişletilmesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun organize sanayi bölgesi çıkışında yaşandı. Sürücüleri öğrenilemeyen 06 LNS 68 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 35 AEE 972 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kazayı görenler ilk müdahaleyi yaparak durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ettikten sonra ambulansla hastaneye götürdü.

YARALININ TEK İSTEDİ YOLUN GENİŞLETİLMESİ OLDU

Yerde yatan bir yaralının tek isteği ise yolun genişletilmesi oldu. "Yol genişletilsin, başka bir şey istemiyorum" diyen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazasında yaralanan genç tek bir şey istedi

Trafik kazasında yaralanan genç tek bir şey istedi

Son Haberler
Ukrayna umutlarını Leopard 1 tanklarına bağladı
Ukrayna umutlarını Leopard 1 tanklarına bağladı
Adaya erken veda etmişti! Kaan Kazgan'dan 'Survivor' açıklaması
Adaya erken veda etmişti! Kaan Kazgan'dan 'Survivor' açıklaması
Meksika'da dehşete düşüren olay! 56 kişilik toplu mezar bulundu
Meksika'da dehşete düşüren olay! 56 kişilik toplu mezar bulundu
DeepSeek R1: Çin’den dünyayı şaşırtan yapay zeka hamlesi
DeepSeek R1: Çin’den dünyayı şaşırtan yapay zeka hamlesi
Lastik bomba gibi patladı! Tamirci kabusu yaşadı: İşte o anlar
Lastik bomba gibi patladı! Tamirci kabusu yaşadı