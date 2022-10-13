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Trafik kontrolünde aranan otomobilden tarihi eser çıktı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; bir otomobilden 115 adet tarihi eser ve obje, 2 dedektör ile kazı malzemesi ele geçirildi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 19:01
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Trafik kontrolünde aranan otomobilden tarihi eser çıktı

Trafik kontrolünde aranan otomobilden tarihi eser çıktı
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Darıdere Mevkii’nde gerçekleştirdikleri yol emniyet ve kontrol devriyesinde İ.S.’nin otomobilini durdurdu. Otomobilde arama yapan ekiplerce, bir poşet içerisinde 35 adet Bizans ve Roma dönemine ait farklı ebat ve türlerde sikke, 80 adet farklı ebat ve türlerde tarihi obje olmak üzere toplam da 115 adet tarihi eser ve obje ele geçirildi.
Öte yandan, yapılan aramalarda 2 adet dedektör ve kazı aletleri de ele geçirilirken, İ.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

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