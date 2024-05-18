Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç

Yerlikaya x sosyal medya hesabından, trafik ekiplerince 9-16 Mayıs'ta 1 haftalık süredeki trafik denetimleriyle ilgili verileri duyurdu.
Yerlikaya, aşırı hız başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerine karşı vatandaşları uyararak trafik kurallarına uymalarını istedi.
Bu süreçte, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem uygulandı.
Ayrıca, 104 bin 382 araca aşırı hız işlemi yapıldı.
Bakan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.