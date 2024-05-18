Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9-16 Mayıs tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 1 milyon 968 bin 551 araç denetlendiğini ve toplam 416 bin 230 cezai işlem yapıldığını açıkladı.