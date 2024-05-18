Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç

Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9-16 Mayıs tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 1 milyon 968 bin 551 araç denetlendiğini ve toplam 416 bin 230 cezai işlem yapıldığını açıkladı.
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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 1

Yerlikaya x sosyal medya hesabından, trafik ekiplerince 9-16 Mayıs'ta 1 haftalık süredeki trafik denetimleriyle ilgili verileri duyurdu.

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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 2

Yerlikaya, aşırı hız başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerine karşı vatandaşları uyararak trafik kurallarına uymalarını istedi.

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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 3

Bu süreçte, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem uygulandı.

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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 4

Ayrıca, 104 bin 382 araca aşırı hız işlemi yapıldı.

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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 5

Bakan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 6
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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 7
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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 8
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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 9
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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 10
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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 11
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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 12
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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 13
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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 14
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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 15
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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 16
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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 17
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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 18
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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 19
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Trafik kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı! 416 binden fazla araç 20
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