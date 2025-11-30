Bartın’da bir otomobil, yağış nedeniyle ıslanan yolda kontrolden çıkarak, trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Direk, orta refüje çıkan otomobilin üstüne devrildi. Kazanın hemen ardından araçtan çıkan sürücü ise otomobili olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Bölgede geniş güvenlik tedbirleri alan ekipler, aracın plakasından ruhsat sahibine ulaştı. Aracın ruhsat sahibi ve yakınları da olay yerine geldi. Araç, direkte elektrik akımı olması nedeniyle bir süre olay yerinden kaldırılamadı. Karayolları ekiplerince sinyalizasyon sistemine giden akımın kesilmesi ile birlikte, önce direk sonra da otomobil kaza yerinden kaldırıldı.

OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ

Kazadan bir süre sonra olay yerine gelen bir şahıs sürücü olduğunu söylerken, şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.