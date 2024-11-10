Trafik magandası dehşet saçtı! Minibüsü geri geri gelerek kovaladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trafik magandası dehşet saçtı! Minibüsü geri geri gelerek kovaladı

Trafikte dehşeti anları, kilometrelerce takip edip, geri geri gelerek, minibüsü takip etti.

Tartıştığı sürücüyü kilometrelerce takip etti. Önüne geçtikten sonra geri vitese takıp, minibüsü geri geri kovalayarak, dehşet saçtı. Maganda şoför çevredeki araçların sürücülerinin hiçe saydı.

Arnavutköy’de dün gece saatlerinde iki aracın yol verme tartışmasında film sahnelerini aratmayan görüntüler oluştu. Servis minibüsü ile tartışan otomobil sürücüsü önce aracın önünü kesti daha sonra olay yerinden uzaklaşan servis minibüsünü kilometrelerce takip edip tekrar önüne geçtikten sonra geri geri gelerek çarptı. Korku dolu anlar araç kamerası tarafından böyle görüntülendi.

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Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy’ün Hadımköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile servis minibüsü yol yüzünden inatlaşmaya başladı. Yol inatlaşması bir süre sonra yerini tartışma ve saldırıya bıraktı. Otomobil sürücüsü defalara kez önüne kırdığı servis minibüsünü durdurmak istedi.

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Yoluna devam etmek isteyen servis minibüsü manevra yaparak olay yerinden uzaklaşmak istese de başaramadı. Otomobil sürücüsü defalarca kez önüne manevra yaptığı minibüsü durduramayınca kilometrelerce takip edip, öne geçtikten sonra aracını geri vitese takarak minibüse çarptı. O anlar servisin araç kamerası tarafından anbean böyle görüntülendi.

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