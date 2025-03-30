Trafik polisinden, çocuklara bayram şekeri

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Cihat Kara, Ramazan Bayramı nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için, ekip arkadaşlarıyla birlikte ilçede devriye görevi yaptı.

Kara, araçtan dolaşan çocuklara, "Bayramınız kutlu olsun çocuklar" anonsu yaptı. Trafik aracının yanına gelen çocuklar, polis memurları ile bayramlaşıp, bayram şekeri aldı. Çocuklar, ikramlarından dolayı polis memurlarına teşekkür etti.

Polis memuru Cihat Kara, bayramlarda çocukları sevindirmenin kendisini de mutlu ettiğini belirterek, "Öncelikle bütün ülkemizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duyduklarımla kutluyorum. Bugün bayramın 1'inci günü. Ekip aracıyla devriye gezerken, çocukların caddede bayram dolayısıyla gezdiğini gördük. Ekip aracından anons edip bayramlarını kutladık. Daha sonra araçta bulundurduğumuz şekerlerden çocuklara ikram ettik. Onlar da bizim bu davranışımızdan dolayı çok mutlu oldular" dedi.