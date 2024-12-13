Trafik sigortasında büyük değişiklik. Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Trafik sigortasında önemli bir düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmeye başladı. Bu değişiklikle birlikte, engelli bireyler için primlerde önemli bir indirim sağlanacak ve sigorta poliçeleri ile prim paylaşım sisteminde kapsamlı değişiklikler yapılacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeler, trafik sigortasında birçok alanı kapsayarak, sigorta şirketleri ve araç sahipleri için yeni kurallar getirdi.

YÜZDE 20 İNDİRİM

Yeni düzenlemeye göre, engelli kimlik kartına sahip ve Ulusal Engelli Veri Sistemi’ne kayıtlı bireyler için trafik sigortası primlerinde yüzde 20’ye kadar indirim uygulanacak. Bu adım, engelli bireylerin finansal yükünü hafifletmek amacıyla atılan önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Engelli bireyler için yapılan bu indirim, sigorta sektöründe sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefliyor.

Sigorta poliçesinin iptal edilmesi durumunda, sigorta şirketine ödenecek primin en az asgari ücretin yüzde 2’si kadar olması kararlaştırıldı. Bu düzenleme, poliçe iptali sırasında araç sahiplerinin karşılaşabileceği mağduriyetleri en aza indirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, sigorta acentelerine ödenecek komisyon oranları da netleştirildi; primin yüzde 80’inin acentelere komisyon olarak aktarılacağı belirtildi. Bu uygulama, sigorta acentelerinin gelirlerini artırmayı hedefliyor.

2025 yılı itibarıyla, trafik sigortası primlerinin 2024 yılının Aralık ayındaki primlere göre artması bekleniyor.

Bazı araç gruplarında bu artış yüzde 10’a kadar çıkacakken, bazı araç gruplarında ise artış oranı yüzde 5 olacak. Bu düzenleme, 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak ve araç sahiplerinin yeni prim oranlarını göz önünde bulundurarak sigorta bütçelerini planlamaları gerekecek.

18 GÜN SONRA YÜRÜRLÜKTE

Yeni düzenlemeyle birlikte, trafik sigortası kapsamında belirli araç gruplarının primleri ve hasarları sigorta şirketleri arasında paylaşılacak. Bu paylaşım, sigorta şirketlerinin prim ve hasarlarını belirli bir havuzda toplayarak daha adil bir dağılım yapmayı amaçlıyor.

2025 yılına kadar geçerli olacak yeni hesaplama yöntemiyle, sigorta prim ve hasarlarının yüzde 50’si tüm şirketler arasında eşit bir şekilde dağıtılacak. Kalan yüzde 50 ise, şirketlerin son üç yıl içinde elde ettikleri trafik sigortası prim paylarına göre dağıtılacak.

Yapılan düzenlemeler, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra, trafik sigortasında uygulanan prim hesaplama ve paylaşım yöntemleri, sigorta şirketleri ve araç sahipleri tarafından dikkate alınarak yeni döneme uyum sağlanacak.

Sigorta poliçelerinin şekli ve prim oranları, araç sahiplerinin sigorta kararlarını etkileyecek önemli faktörler arasında yer alacak.