Trafik sigortasında oran değişti. Ay sonunda kim ne kadar ödeyecek?

‘GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 50 DAHA UCUZ’

Ben kasko yaptırmam diyen sürücüler için ek ihtiyari mali mesuliyet yaptırmak faydalı olacaktır. Ortalama kasko bedellerine baktığımızda bir rakam vermek zor, sürücüye göre marka ve modele göre fiyatlar değişiyor. Kaskonun her marka ve modelde 2023’e kıyasla yüzde 20 ile yüzde 50 arasında daha ucuz çıktığını görüyoruz."