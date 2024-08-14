Trafik sigortasında oran değişti. Ay sonunda kim ne kadar ödeyecek?

Trafik sigortasında oran değişti. Ay sonunda kim ne kadar ödeyecek?
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Eylül ayında zorunlu trafik sigortası primlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

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Trafik sigortasında oran değişti. Ay sonunda kim ne kadar ödeyecek? 1

Konuyla ilgili merak edilenleri Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, açıkladı. “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) eylül ayında yapılacak zam oranını yüzde 2 olarak açıkladı.

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Trafik sigortasında oran değişti. Ay sonunda kim ne kadar ödeyecek? 2

‘AĞUSTOSTA ZAM OLMAMIŞTI’

Ağustosta bir artış yapılmamıştı. Temmuz ayındaki trafik sigortası primleri aynen ağustos ayında da geçerli olmuştu. Şimdi ağustostaki primler üzerinden yüzde 2 artış yapılacak.

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Trafik sigortasında oran değişti. Ay sonunda kim ne kadar ödeyecek? 3

‘SİGORTA ŞİRKETLERİ ARA ZAM İSTİYOR’

SEDDK hasar endeksi, ticaret odası verileri, araç fiyat artışları, hasar maliyetlerini değerlendirerek aylık artış oranını belirlediğini söylüyor. Sigorta şirketleri zarar ettiklerini söyleyerek ara düzenleme taleplerini ifade ediyor. Trafik sigortasında bir ara düzenleme yapılacaksa bunun 2024 sonuna doğru netleşeceğini tahmin ediyorum. Bütün bir seneye bakıp, sigorta şirketlerinin verilerine bakıp yıl sonunda tekrar 2025 yılı Ocakta fazla bir artış yapılması mümkün olabilir. Bunun eylül, ekim ayında yapılmasını isteyen sigorta şirketleri de var.

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Trafik sigortasında oran değişti. Ay sonunda kim ne kadar ödeyecek? 4

ORTALAMA BİR ARAÇ İÇİN NE KADAR ÖDENİYOR?

İstanbul’da bir kişi ilk kez araç aldıysa ve trafik poliçesi yaptırıyorsa ortalama bir hususi otomobil için yaklaşık 10-11 bin lira gibi bir sigorta bedeli çıkıyor diyebiliriz.

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Trafik sigortasında oran değişti. Ay sonunda kim ne kadar ödeyecek? 5

‘İYİ SÜRÜCÜ 4 BİN 550 LİRA, KÖTÜ SÜRÜCÜ 30 BİN LİRA ÖDÜYOR’

İyi sürücü ile kötü sürücü arasında 7 kata varan fark söz konusu. İstanbul’da iyi sürücü yüzde 50 indirim alarak 4 bin 550 lira gibi bir para öderken, kötü sürücü yüzde 200 sürprim üzerinden 30 bin lira ödeme sağlanıyor.

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Trafik sigortasında oran değişti. Ay sonunda kim ne kadar ödeyecek? 6

‘UFAK, TEFEK HASARLARI BİLDİRMEYİN’

O yüzden aracı iyi kullanmak, ufak tefek hasarları bildirmemek, sürücülerin bazı hasarları cebinden yaptırmaları önemli bir burum oldu.

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Trafik sigortasında oran değişti. Ay sonunda kim ne kadar ödeyecek? 7

KASKODA İNDİRİM KAMPANYALARI DEVAM EDECEK Mİ?

Daha önce yaptığım değerlendirmelerimde kasko fiyatlarının haziran-ağustos aylarını cazip olduğunu bildirmiştim. Şu anda kaskoda indirim, kampanyalar uzatıldı. 2024’ün bu yarısında kasko yaptırmak çok avantajlı oldu. Ben indirimlerin eylül ayında da süreceğini öngörüyorum.

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Trafik sigortasında oran değişti. Ay sonunda kim ne kadar ödeyecek? 8

‘YIL SONU KASKODA MİNİMUM YÜZDE 25 ARTIŞ BEKLİYORUM’

Şu anda kasko yaptırmanın tam zamanı diyebiliriz. İndirimler birkaç ay daha sürecektir. 2024 sonunda kaskoda minimum yüzde 25 artış tahmin ediyoruz. Şu dönemde kasko yaptırmak lazım. Trafik sigortası tek başına bir işe yaramıyor. Trafik poliçesi kendi aracınıza verilen zararı ödemiyor, karşı tarafa verilen zararı ödüyor.

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Trafik sigortasında oran değişti. Ay sonunda kim ne kadar ödeyecek? 9

‘GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 50 DAHA UCUZ’

Ben kasko yaptırmam diyen sürücüler için ek ihtiyari mali mesuliyet yaptırmak faydalı olacaktır. Ortalama kasko bedellerine baktığımızda bir rakam vermek zor, sürücüye göre marka ve modele göre fiyatlar değişiyor. Kaskonun her marka ve modelde 2023’e kıyasla yüzde 20 ile yüzde 50 arasında daha ucuz çıktığını görüyoruz."

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