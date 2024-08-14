Trafik sigortasında oran değişti. Ay sonunda kim ne kadar ödeyecek?

‘SİGORTA ŞİRKETLERİ ARA ZAM İSTİYOR’
SEDDK hasar endeksi, ticaret odası verileri, araç fiyat artışları, hasar maliyetlerini değerlendirerek aylık artış oranını belirlediğini söylüyor. Sigorta şirketleri zarar ettiklerini söyleyerek ara düzenleme taleplerini ifade ediyor. Trafik sigortasında bir ara düzenleme yapılacaksa bunun 2024 sonuna doğru netleşeceğini tahmin ediyorum. Bütün bir seneye bakıp, sigorta şirketlerinin verilerine bakıp yıl sonunda tekrar 2025 yılı Ocakta fazla bir artış yapılması mümkün olabilir. Bunun eylül, ekim ayında yapılmasını isteyen sigorta şirketleri de var.