Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Zorunluluk resmen kaldırıldı

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Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Zorunluluk resmen kaldırıldı

2024 yılında trafik sigortasına ilişkin yapılan düzenlemelere bir yenisi geldi.

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