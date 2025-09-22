Trafik sıkışıklığını önleyecek hamle! Sosyal medyayı karıştırdı





Çekya’da otoyollarda görülen“N” harfli yeşil yol tabelaları sürücülerin merakını cezbetti. İlk bakışta reklam zannedilerek sosyal medyaya yansıtılan görsellerin ardından aslında bu işaret tabelalarda yer alan “N” harfinin geçici yol engelleri nedeniyle kullanılacak alternatif rotaları işaret ettiği anlaşıldı.

Kullanımına yeni başlanılan bu tabelalar sayesinde yol çalışması veya kapatma gibi durumlarda trafik sıkışıklığı meydana gelmiyor. Yeşil arka planlı tabelalarda alternatif yol numarası, yön okları ve bazı durumlarda hedef bölge bilgisi bulunuyor.

“N” işaretiyle belirtilen yollar genellikle otoyol çıkışlarından başlıyor ve sürücüyü yerel yollar üzerinden ana güzergâha geri yönlendiriyor. Bu uygulama, resmi olarak tanımlanmış ve “náhradní trasy” adı verilen kalıcı alternatif güzergâhlar sayesinde mümkün hale geldi.