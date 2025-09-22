Trafik sıkışıklığını önleyecek hamle! Sosyal medyayı karıştırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Otoyollardaki tebalalar sürücülerin varmak istedikleri noktaya daha kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmalarına yardım etse de bazen dünya genelindeki yeni düzenlenmeler sosyal medyada tartışma yaratıyor. Çekya'da “N” harfli yeşil yol tabelaları sürücülerin dikkatini çekti. Olay sosyal medyada farklı platformlarda tartışma yarattı



Çekya’da otoyollarda görülen“N” harfli yeşil yol tabelaları sürücülerin merakını cezbetti. İlk bakışta reklam zannedilerek sosyal medyaya yansıtılan görsellerin ardından aslında bu işaret tabelalarda yer alan “N” harfinin geçici yol engelleri nedeniyle kullanılacak alternatif rotaları işaret ettiği anlaşıldı.

sur.jpg

Kullanımına yeni başlanılan bu tabelalar sayesinde yol çalışması veya kapatma gibi durumlarda trafik sıkışıklığı meydana gelmiyor. Yeşil arka planlı tabelalarda alternatif yol numarası, yön okları ve bazı durumlarda hedef bölge bilgisi bulunuyor.

“N” işaretiyle belirtilen yollar genellikle otoyol çıkışlarından başlıyor ve sürücüyü yerel yollar üzerinden ana güzergâha geri yönlendiriyor. Bu uygulama, resmi olarak tanımlanmış ve “náhradní trasy” adı verilen kalıcı alternatif güzergâhlar sayesinde mümkün hale geldi.

