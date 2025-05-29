Trafik suçlarına yüklü ceza! İşte komisyondan geçen yeni ceza miktarları

Adalet Komisyonu'ndan geçen yeni düzenleme ile hangi cezanın kaç lira olacağı da ortaya çıktı. Cezalar kredi kartı ile ödenebilecek.

İşte madde madde zamlı trafik cezaları listesi...

YENİ CEZALAR BELİRLENDİ

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile trafik suçlarına yönelik önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte çeşitli kural ihlallerine uygulanacak idari para cezaları ve yaptırımlar belirlendi.

MADDE MADDE YENİ TRAFİK CEZALARI

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında , zaruret dışında olay yerinden izinsiz ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Trafik kural ihlallerini teşvik eden ve yayanlara 25 bin TL idari para cezası verilecek.

Kış lastiği kullanımı , Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bazı dönemlerde zorunlu hale getirilecek.

Araç kullanırken cep telefonu kullananlara 5 bin TL idari para cezası kesilecek.

Drift atan sürücülere 140 bin TL ceza verilecek.

Yarış yapan sürücülere 46 bin TL ceza verilecek, ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Hız sınırı ihlallerinde : 46-55 km/s fazla: Ehliyet 30 gün 56-65 km/s fazla: Ehliyet 60 gün 66 km/s üzeri: Ehliyet 90 gün süreyle alınacak.

Radar tespit cihazı üretenlere 370 bin TL , kullananlara 185 bin TL ceza verilecek.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere 15 bin TL ceza uygulanacak.

Acil araçlara yol vermeyen sürücülere 46 bin TL ceza ve 30 gün ehliyet geri alma cezası verilecek.

Plakasında okunamazlık yapanlara 140 bin TL ceza ve araç 30 gün trafikten men edilecek.

Yük ve yolcu taşıyan araçlarda takograf ve taksimetre zorunluluğu getirilecek.

Trafikte başka aracı ısrarla takip edenlere 180 bin TL ceza, ehliyet 60 gün , araç 30 gün trafikten men edilecek.

Gürültülü araç kullananlara 16 bin TL ceza uygulanacak.

Kırmızı ışıkta kaza yapanların ehliyetleri 60 gün alınacak , psikoteknik değerlendirme sonrası iade edilecek.

1 yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyetleri iptal edilecek.

KORUYUCU SİSTEMLERİN KULLANIMI ZORUNLU OLACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte sürücüler ve yolcular için emniyet kemeri, koruma başlığı, koruma gözlüğü, çocuk bağlama sistemleri gibi koruyucu ekipmanların kullanımı zorunlu hale getirildi.

Emniyet kemerini usulüne uygun kullanmayanlara 2 bin 500 TL ceza verilecek.

Bu ihlal 1 yıl içinde 4 kez tekrar ederse , her seferinde ehliyet 30 gün süreyle geri alınacak.

Koruma başlığı ve gözlüğü takmayanlara : ihlal: 2 bin 500 TL ihlal: 5 bin TL 3 ve üzeri ihlallerde: Her seferinde 10 bin TL ceza verilecek.



Ehliyetin iadesi için cezaların tamamının tahsil edilmesi zorunlu olacak. Yeni düzenleme ile trafikte disiplinin artırılması ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.