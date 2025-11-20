Giresun'dan Trabzon yönüne giden 38 yaşındaki İlhan İhtiyaroğlu yönetimindeki otomobil ile 68 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun kontrolündeki otomobil çarpıştı. Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışma bir süre sonra, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun, yere yığıldı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Abdullah Coşkun, rağmen kurtarılamadı.

Sürücü İlhan İhtiyaroğlu, gözaltına alınıp, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

1 HAFTA ÖNCE KANSERİ YENMİŞTİ

Abdullah Çoşkun'un olaydan 1 hafta önce doktor kızı Ayşe Coşkun Beyan'ın 3 yıl süren tedavisiyle akciğer kanserini yendiği ortaya çıktı.

"BABAM KANSERİ YENDİ AMA CANİYİ YENEMEDİ"

Coşkun'un kızı, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan, babasının tam 3 yıl süren zorlu akciğer kanseri tedavisini başarıyla tamamladığını ancak sevinçlerinin yarıda kaldığını söyledi.

'Annem bu adam hasta diye yalvardı' diyen doktor Ayşe Coşkun Beyan'ın açıklamaları şöyle:

"Hem kızı, hem doktoruyum. 3 senedir akciğer kanserinde mucize yarattık. 1 hafta önce taramasını yaptık, hiçbir şeyi kalmamıştı. Sevinçle memleketlerine geliyorlardı. Annem, 'Bu adam hasta' diye yalvarmasına rağmen cani vahşice vurup durmuş... Babam yere düştükten sonra bile tekme atmaya gelmiş. Babam kanseri yendi ama caniyi yenemedi. Adalet istiyoruz. Bu caninin sokağa, insan içine çıkmaması lazım."

"KALBİNE TEKME ATTI"

Abdullah Coşkun'un eşi Hanife Coşkun da yaşananları göz yaşlarıyla anlatarak, "Bize çarpan araç, sağ taraftan önümüzü kesti. Araçtan cani katil indi. Küfürler etmeye başladı. Eşim camı açtı, 'Ne oluyor?' diyecekken kaşının üzerine yumruk attı. Eşimin bir hastalık öyküsü var. Kanseri yeni yendiğini katile izah etmeye çalıştım. Eşimi araçtan çıkardı, tekme tokat dövmeye başladı. TIR'lar geçiyordu. Nefes aldırmadan dövmeye devam etti. Eşimin her yerine tekme attı. 'Neden bu kadar tekme atıyorsun, cani misin, katil misin?' dedim. Eşim o sırada çoktan gitmişti. Kafasında büyük bir yara gördüm, kanlar aktı. Kalbine de tekme attı" dedi.



GERİYE SADECE MUTLULUK POZLARI KALDI

Kanseri yenen ama trafik magandasının saldırısıyla yaşamını yitiren Abdullah Coşkun'dan geriye, ailesiyle çekilmiş fotoğrafları kaldı. Görüntülerde; torunlarıyla keyifli vakit geçiren ve kızıyla dans eden Coşkun'un neşeli anları, yaşanan trajedinin acısını ikiye katladı. Diş Hekimi oğlu Emrah Coşkun da babasının kronik kalp hastası olduğunu belirterek, "Babam hastalıkların üstesinden geldi, kanseri yendi ama maalesef bu caniyi yenemedi" diyerek adaletin yerini bulmasını talep etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Trafikteki kavga sonrası yaşamını yitiren emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun, Tirebolu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İlhan İhtiyaroğlu'nun savcılık ifadesi ve kaza sonrasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Abdullah Coşkun'un aracının yanında yerde kanlar içinde hareketsiz şekilde yattığı, çevredekilerin de yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı. Bir hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İhtiyaroğlu’nun ifadesinde, "Kaza sonra araçtan indim. Tartışma çıkınca bana ilk vuran, Abdullah Coşkun oldu. Aramızda itişme yaşandı, aniden yere düştü. Nefes alması güçleşti. Rahat nefes alması için başının altına mont koydum. Yaşanan bu olayda kesinlikle kimseyi öldürmek gibi bir hareketim olmadı. Kendimi savunmak amacıyla ellerimi kaldırıp, kendimi korudum. Karşı tarafa vurduğum iddiası doğru değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Coşkun'un kesin ölüm nedeni, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporun ardından netlik kazanacak.

"OLAYDA 1 DEĞİL, 2 CENAZE BULUNMAKTADIR"

İhtiyaroğlu'nun avukatı Hicran Akkaya Şenol, yazılı açıklama yaptı.

Çoşkun ve müvekkili İhtiyaroğlu'nun bebeğinin hayatını kaybettiğini belirten avukat Akkaya Şenol, açıklamasında şunları ifade etti:

"Olayda aslında çok üzücü şekilde bir değil, iki cenaze bulunmaktadır. Olay günü müvekkilim ve eşi, bebeklerini kaybetmekte oldukları bir süreç yaşamaları nedeni ile trafiktedirler. Trafik tutanaklarına göre Abdullah Coşkun, bir TIR'ı sollayabilmek amacıyla girmemesi gereken, müvekkil aracının bulunduğu dönüş şeridine aniden girerek hem kendi aracını hem de müvekkilin aracını TIR'ın altına sokabilecek nitelikte, son derece tehlikeli, vahim sonuçları olabilecek tamamen kusuru ile bir kazaya sebebiyet vermiştir. Müvekkil, refleksleri ve ani manevrayla hem kendi aracını hem de karşı tarafı, TIR'ın altına girmekten saniyeler içinde kurtarmıştır. Bu refleks sayesinde her iki araçtaki kişiler, ölümcül bir kazadan korunmuştur. Bu kritik kurtarışın müvekkilin dikkati ve çabasıyla gerçekleştiğini göstermektedir. Her iki tarafın TIR'ın altına girebileceği kaza esnasında araçlardakiler derin korku yaşamıştır. Bu derin korku ile yaşanan veryansın esnasında; Abdullah Coşkun 'arkadan çarpan kusurludur' ön yargıyla müvekkile yumruk atmış, müvekkilin dudağı patlamıştır. Darp, adli raporlarla sabittir. Söz konusu darp, aracın dışında Coşkun'un eşinin görme alanı dışında gerçekleşmiştir. Müvekkil darp almasının akabinde ikinci bir darbe almamak için karşı tarafı el ve kolları ile uzaklaştırmıştır. Tarafların eşleri teskin etmekte iken, bir karışıklık yaşanıyor. Ancak darp yokken, Sayın Abdullah Coşkun aniden yere düşmüştür. Kolluğun olay anında dinlediği görgü şahidinin ifadesi açıktır, olayda itişme dışında bir şiddet yoktur."

"İLK MÜDAHALEYİ MÜVEKKİLİM YAPTI"

Çoşkun'a ilk müdahaleyi müvekkilinin yaptığını belirten Avukat Hicran Akkaya Şenol açıklamasına şöyle devam etti:

"Sayın Abdullah Coşkun'a yere düştüğünde ilk müdahaleyi yapan kişi, müvekkilimdir. Hastane çalışanı olması sebebiyle ilk yardım eğitimi olan müvekkilim, Coşkun’un dilin geriye kaçmaması, solunum yolunun kapanmaması için kendisine şok pozisyonu vermiş, başını yana çevirmiş, kendi kıyafetini çıkararak, Coşkun’un başının altına koymuş, ilk yardımda bulunmuştur. Müvekkilim ve eşi de kendi evlatlarını kaybetmekte olmalarına; kendisi de vefat yaşamakta iken, Coşkun ailesinin vefat acısına saygı göstermiş; maddi delil ve raporlara rağmen Abdullah Coşkun’u suçlayıcı bir söylemde bulunmamıştır. Müvekkilim, 1’i TIR, diğeri Sayın Abdullah Coşkun aracı dahil 3 araçlık kazayı önlemiştir. Kazada trafik raporları uyarınca müvekkilde hiçbir kusur mevcut değildir. Kusur, Sayın Çoşkun'un aracındadır. Kendisi kaza sonrası bilinçli veya bilinçsiz kaza yerinde durmamış uzaklaşmıştır. Müvekkilin dudağı yarıktır, ellerinde yara izi yoktur. Sayın Coşkun’un elinde yara izi mevcuttur. Tekme, yumruk, tokat, darbedildiği dezenforme edilen Sayın Abdullah Coşkun'un başındaki düşme ile tutarlı olabilecek yara izi ve elindeki iz haricinde bedeninde en küçük yara izi yoktur. Müvekkilimin Türk yargısına inancı tamdır. Adli Tıp Raporu sonucunda kendisine atfedilebilecek bir kusur ortaya çıkarsa, hem hukuken hem vicdanen sorumluluğu üstlenmeye de hazırdır. Herkesi, deliller toplanmadan peşin hüküm vermemeye, sürecin ve yargılamanın 'sokak veya algı mahkemeleriyle’ değil hukuk içinde yürütülmesine, maddi delillerle desteklenmiş maddi gerçeğin ortaya çıkmasına destek olmaya davet ediyoruz. Her iki ailenin de kendi acılarını, vefatlarını yaşadığı bu acılı bu süreçte adil yargılamaya gösterilen hassasiyet için teşekkür ederiz"