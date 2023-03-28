﻿Trafik uygulama noktasında feci kaza: 5'i polis 6 yaralı

1- Kaza, Ankara- Eskişehir kara yolu organize sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi. Burak Y.’nin kontrolünü yitirdiği 26 ADL 179 plakalı otomobil, trafik uygulama noktasına daldı.
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2- Park halindeki bir araç ile uygulama noktasında değişim yapan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait ekip aracına çarpan otomobil, ters döndü.
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3- Kazada, otomobilin sürücüsü Burak Y. ile 5 özel harekat polisi yaralandı.
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4- Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
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5- Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralı polisleri ziyaret edip, kaza hakkında bilgi aldı.
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6- Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (AA)