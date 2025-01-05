Trafik yoğunluğu ücreti uygulaması resmen başladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trafik yoğunluğu ücreti uygulaması resmen başladı

ABD'deki araçlar için "trafik yoğunluğu ücreti" uygulaması, ilk kez New York'ta yürürlüğe girdi.

ABD'deki araçlar için "trafik yoğunluğu ücreti" uygulaması, ilk kez New York'ta yürürlüğe girdi.

ABD'de trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla New York'ta yeni bir uygulama başladı. Uygulamaya göre, Central Park'ın güneyindeki Empire State, Times Square ve Wall Street çevresindeki bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, günlük 9 dolara kadar ücret verecek. Günün en yoğun saatlerinde bu bölgelere araçlarıyla girmek isteyenler 9 dolar, diğer saatlerde ise 2,25 dolar ödeme yapacak.

Bu uygulamayla New York'ta toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.

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