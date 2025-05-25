Trafikte bir garip kavga! Bıçak çeken sürücüye yangın tüplü karşılık

Düzenleme: Kaynak: AA

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yaşanan bir trafik kavgasında sürücü tartıştığı diğer sürücüye bıçak çekti. Saldırıyı püskürtmek isteyen vatandaş, şahsın üzerine yangın söndürme köpüğü sıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Ataşehir'de trafikte çıkan tartışmada bir sürücü, bıçakla üzerine gelen diğer sürücüye yangın tüpü sıkarak engel olmaya çalıştı.

Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde'de iki sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAĞA KARŞI YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ

Araçlarından inen sürücülerden biri, bıçakla üzerine doğru gelen diğer sürücüyü yangın tüpü sıkarak durdurmaya çalıştı.

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Tartışma, elinde bıçak olan sürücünün aracına binip uzaklaşmasıyla son buldu.

Sürücülerin bıçak ve yangın tüplü tartışması araç kamerası tarafından kaydedildi.

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