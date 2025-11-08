İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı canlı yayında trafikte güvenliği artırmak için kapsamlı bir reform paketinin hayata geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, polis ve jandarmanın kullanacağı yaka kameralarının sene sonuna kadar tüm birimlerde devreye alınacağını ifade etti. Bu uygulamanın vatandaşla güvenlik güçleri arasındaki iletişimi kayıt altına alacağının altını çizdi.

Yerlikaya, kameraların aktif olduğu yerlerde şikayetlerin yüzde 90 azaldığını belirterek, “Vatandaş kamerayı görünce davranışlarına daha çok dikkat ediyor. Caydırıcı etkiyi artıracağız” sözlerini sarf etti.

PLAKA ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPANLARA 140 BİN TL CEZA

Yeni düzenlemeyle beraber trafik ihlallerine karşı rekor cezalar geliyor. 2024 yılında denetimlerin yüzde 50 artırıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi,

“Makas atan sürücülere 90 bin TL para cezası, 60 gün ehliyet ve araç bağlama cezası. Hız sınırını aşanlara 30 ila 90 gün ehliyet geri alma cezası. Ambulans veya itfaiyeye yol vermeyenlere 46 bin TL para cezası ve 30 gün ehliyet iptali. Yarış yapanlara 46 bin TL ceza ve 2 yıl ehliyet geri alma. Plaka üzerinde değişiklik yapanlara 140 bin TL ceza ve araç 30 gün trafikten men.”

“CEZAİ İŞLEMLER KAMUOYUNA DUYURULACAK”

Öte yandan bakanlık, vatandaşların trafik ihlallerini görüntüyle bildirebileceği “Gereği Yapıldı” uygulamasını da hayata geçiriyor. Sürücüler, e-Devlet üzerinden gönderdikleri görüntülerle ihlalleri anında bildirebilecek, cezai işlemler kamuoyuna duyurulacak.

Yeni düzenleme ile birlikte yük ve yolcu taşımacılığında takograf ve taksimetre kullanımı zorunlu hale geliyor. Öte yandan kırmızı ışıkta kazaya sebep olan sürücülerin belgeleri 60 gün süreyle alınacak, geri verilmeden önce psikoteknik değerlendirme yapılacak.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Trafikte caydırıcılığı artırmak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak için kararlıyız. Gereken tüm adımları atıyoruz” ifadelerini kullandı.