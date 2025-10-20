Son dönemde yaşanan kazalar ve ihlal edilen trafik kuralları sonrası yeni bir düzenleme yürürlüğe sokulabilir. Trafik cezalarında artış öngören yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi.

Buna göre, birçok başlıkta cezaların yükseltilmesi öngörülürken bunlardan biri de trafikte "dur" ihtarına uymamak oldu.

Sosyal medya hesabından düzenleme ile ilgili ilişkin bir görüntü paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'dur' ihtarına uymayan sürücülere tepki gösterdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı görüntülerde, Ankara'nın Sincan ilçesinde bir motosiklet sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücü yakalanarak 2 bin 167 lira para cezası kesildi.

"BU CEZA CAYDIRICI MI?"

Paylaşımında "Mevcut kanunda 'dur ihtarına uymamanın' yaptırımı 2 bin 167 lira. Sizce bu ceza caydırıcı mı?" diye soran Yerlikaya, yeni kanun teklifiyle beraber, söz konusu motosiklet sürücüsüne 200 bin lira idari para cezası uygulanacağını ehliyetinin 60 gün geri alınacağını, motosikletin ise 60 gün trafikten men edileceğini ifade etti.

9 ŞEHİT VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dur' ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda 9 şehit verdik. 16 gazimiz var. Sivil 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1955'i yaralandı" dedi.