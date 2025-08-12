Trafikte bunu yapana rekor ceza kesilecek!



Hükümetin yapacağı yeni düzenlemede yer alacak yeni kurallar kapsamında araçtan çöp torbası, plastik şişe, mendil ya da sigara izmariti atılması halinde ciddi bir yaptırım uygulanacak. Küçük atıklar için 1.188 euro (yaklaşık 56 bin TL) ceza kesilecek bununla birlikte cezai yaptırımlarda aracın hareket halinde olup olmamasının bir önemi de olmayacak.



Öte yandan söz konusu çöplerin çöp, koruma altındaki doğal alanlara bırakılması halinde para cezasına ek olarak ehliyete el konulabilecek ve hapis cezası gündeme gelebilecek.

ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Önceki yıllarda bu cezaların uygulanabilmesi için polis memurunun kişiyi olay anında yakalaması şartı bulunurken, artık İtalya genelinde yaygın olan güvenlik kameralarının kayıtları da cezai işlem için yeterli kabul ediliyor.

TURİSTLER DE YAKALANIRSA ÖDEYECEK



Yeni düzenleme yalnızca İtalyan vatandaşlarını değil, ülkede tatil yapan yabancı turistleri de kapsıyor. Yetkililer, “Kural ihlali yapan herkes cezayı öder” diyerek uyardı. Özellikle turistik bölgelerde yol kenarlarının çöplük haline gelmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.