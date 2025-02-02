Korku dolu anlar: Beton mikseri otomobile çarpıp kaçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Korku dolu anlar: Beton mikseri otomobile çarpıp kaçtı

Gaziantep'te bir beton mikseri, trafikte önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra hızlıca yoluna devam etti. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ocak günü Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep-Adıyaman kara yolundaki yoğun trafikte seyir halinde olan beton mikseri, önünde ilerleyen otomobile sol tarafından yanaşıp çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ters dönerek durabilirken beton mikseri ise hızlanarak olay yerinden uzaklaştı.

Dehşete düşüren olay anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beton mikserinin otomobile çarpıp savurduktan sonra olay yerinden kaçma anları saniye saniye yer aldı.

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