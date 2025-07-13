Trafikte dikkat çeken artış; 5 yılda yüzde 90 yükseldi!

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Motorlu Kara Taşıtları" verilerine göre, Mart 2020'de Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 361 bin araç bulunuyordu. Aynı konudaki Mart 2025 bültenine göre ise Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 milyon 788 bini aştı, beş yıllık sürede Türkiye'deki araç sayısı yaklaşık yüzde 36 yükseldi.

MOTOSİKLET SAYISINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİCİ

Aynı dönemde trafikteki otomobil sayısı yaklaşık yüzde 30 artışla 12 milyon 638 binden 16 milyon 498 bine, kamyonet sayısı yaklaşık yüzde 23 artışla 3 milyon 831 binden 4 milyon 736 bine, minibüs sayısı ise yaklaşık yüzde 10 artışla 490 binden 540 bine çıktı.

En dikkat çekici artış ise motosiklette oldu. Mart 2020 itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 363 bin motosiklet bulunuyordu. Trafikteki motosiklet sayısı 5 yılda yaklaşık yüzde 90 artışla 6 milyon 390 bine ulaştı.

ARAÇ TÜRLERİNE GÖRE ARTIŞ

TÜİK'in verilerine göre, Mart 2020 ve Mart 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde olarak dağılımı sırasıyla şöyle:

Otomobil (54,1 - 51,9), Kamyonet (16,4 - 14,9), Motosiklet (14,4 - 20,1), Traktör (8,2 - 7,2), Kamyon (3,6 - 3,2), Minibüs (2,1 - 1,7), Otobüs (0,9 - 0,7), Özel amaçlı araçlar (0,3 - 0,3)

"AVRUPA'DA 2 MOTOSİKLETİN 1'İ TÜRKİYE'DE SATILIYOR"

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, motosiklet satışlarında trendin toplumun ulaşım alışkanlıkları, şehirleşme, trafik yoğunluğu, yakıt fiyatları ve hatta yaşam tarzındaki değişimlerle şekillendiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabii ki bütün bunların olmasını sağlayan motosiklete ulaşmayı kolaylaştıran çalışmalarımız oldu. 2015 yılındaki ehliyet düzenlemesi bunun en büyük adımıdır. B sınıfı ehliyet ile 50 cc ve 45 kilometre hızı geçmeyen mopedler ile 4 kW'yı geçmeyen elektrikli araçların doğrudan kullanılması hakkı oldu. 2022 yılında ARTES sistemine geçilmesi, 2024 yılında B sınıfı ehliyetle 125 cc'ye kadar hafif güçteki motosikletleri kullanma kolaylığı gibi birçok alanda devrim niteliğinde uygulamaların devreye alınması ile bugün Avrupa’da 2 motosikletin biri Türkiye’de satılıyor.

2025 yılı regülasyon geçişlerinin ilk kez uygulandığı yıl olması nedeni ile seri sonu araç izinleri alma konusunda tecrübesel eksikliklerden dolayı satışlar ilk iki ay neredeyse hiç yapılamadı. Bu nedenle pazarın yüzde 50 oranında küçüldüğü görülse de bizim baz aldığımız mayıs verisine göre 2025'in ilk beş ayında 320 bin 599 araç satıldı. Yıl sonu pazarın yaklaşık 900 bin civarında olmasını öngörüyoruz."

"DAHA ULAŞILABİLİR BİR ULAŞIM ARACI OLAN MOTOSİKLETE TALEP HIZLANDI"

Öztürk, elektrikli motosikletlere talebin, B sınıfı ehliyetle bu araçların kullanılabilmesi, Zorunlu Trafik Sigortası ve MTV şartlarının olmaması nedeniyle sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: