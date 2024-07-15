Trafikte hakaret ettikleri kişinin eşi Kütük Kesme Milli Sporcusu çıktı! ‘Ufak bir sürtüşme’ dedi 3 kişiyi hastanelik etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trafikte hakaret ettikleri kişinin eşi Kütük Kesme Milli Sporcusu çıktı! ‘Ufak bir sürtüşme’ dedi 3 kişiyi hastanelik etti

Bolu'nun milli sporcu Halit Şahin, trafikte eşine hakaret eden 3 şahısla kavga etti. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin Şahin, "Ufak bir sürtüşme yaşandı. 3 kişi hastanelik oldu" dedi.

Olay, Mengen İlçesi Dörtyol Işıklar kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki Aygül Şahin kullandığı otomobil bir otomobil ile kazaya karıştı.

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İddiaya göre, kaza sonrası araçtan inen 3 erkek, Aygül ile 2 çocuğunun bulunduğu otomobile yönelerek hakaret etti. Bunun üzerine panik yaşayan Aygün Şahin telefonla eşi Halit Şahin'i arayarak yardım istedi. Hemen olay yerine gelen Halit Şahin ile 3 kişi arasında tartışma çıktı.

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Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Caddenin boks ringine döndüğü kavga sonrası 3 kişi hastanelik oldu. Yaşanan kavga sonrası taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

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Öte yandan saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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"UFAK BİR SÜRTÜŞME MEYDANA GELDİ"

Halit Şahin yaşananları şöyle anlattı: "Eşim köye geliyordu. Yan yana iki araç kırmızı ışıkta durmuşlar. Beraber yola çıkmışlar. Eşim yolun karşısına geçeceği sırada diğer sürücü aniden otomobilini eşimin önüne getiriyor. Eşim diğer araca vurmuş ve 'Polis çağıralım' diyerek araçtan inmiş.

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Diğer araçtan inen 3 kişi de eşime yüksek sesle bağırmışlar, sert konuşmuşlar. Eşim de beni aradı. Bende olay yerine gittim. Olayı anlamaya çalışırken bana da üst perdeden konuştular, küfrettiler. Sonrasında bu olay meydana geldi. Ufak bir sürtüşme yaşandı. 3 kişi hastanelik oldu" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, Halit Şahin'in Timbersport Kütük Kesme Türkiye Milli Takımı sporcusu olduğu öğrenildi.

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