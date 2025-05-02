Trafikte Haklarım Derneği’nden Beyaz Kelebekler ile anlamlı çağrı: “Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun”

2015'ten bu yana Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarında 60 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 3 milyon kişinin ise yaralandığı açıklandı. Kazaların %89'u ise sürücü kusurundan kaynaklanıyor. Ölümlü trafik kazalarındaki sürücü kusurları arasında, aşırı hızdan sonra şerit izleme-değiştirme hataları, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak, arkadan çarpma, dönüş hataları ve kırmızı ışık ihlalleri de en önemli etkenler arasında yer alıyor.



Sürücü kusurlarının yol açtığı bu acı sonuçlara dikkat çekmek amacıyla, Trafikte Haklarım Derneği tarafından Karayolu Trafik Haftası kapsamında başlatılan “Son Yolculuk” kampanyasında, dönemin sevilen müzik grubu Beyaz Kelebekler yıllar sonra yeniden bir araya geldi. 19 Ocak 1970'te, Adapazarı’na konsere giderken, grubun içinde bulunduğu araç bir kamyonetle çarpışarak şarampole yuvarlandı. Bu korkunç kazada, grup üyelerinden Behzat Kutlubağ (26) ile Rıfat (25) ve Altan (27) Eke kardeşler hayatını kaybetti. Ülkü Üst ve Bülent Ortaç ise yaralı olarak kurtuldu. Beyaz Kelebekler, kampanya kapsamında hazırlanan dört spotta hem yaşamını yitiren arkadaşlarını andı hem de tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.



Beyaz Kelebekler yıllar sonra "Son Yolculuk” projesinde bir arada

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta, “Beyaz Kelebekler’in geçirdiği kaza, Türkiye’nin toplumsal hafızasında derin ve acı bir iz bıraktı. Ne yazık ki ben de, onlar gibi kural ihlali yapan sürücüler yüzünden büyük acılar yaşadım. Bir kazada kuzenimi kaybettim, başka bir kazada ise kız kardeşim ve yeğenim ölümden döndü, yaralandı. Bu nedenle, bizim yaşadığımız acıları başka hiç kimse yaşamasın diye, “Son Yolculuk’” projemizi hayata geçirdik. Bu projeyle, sürücülere trafik kurallarının hayati önemini bir kez daha hatırlatmak istedik” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Beyaz Kelebekler, yıllar sonra bu anlamlı projemiz için yeniden bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve Blok D Prodüksiyon’dan Mesut Tuncar projemizi destekledi. Grubun en sevilen parçalarından Sen Gidince’yi anneannesi ve dedesini bir trafik kazasında kaybeden Murat Evgin yeniden aranje etti. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Daha güvenli bir trafik için herkesi kurallara uymaya ve kampanyamızın videolarını #SonYolculuk etiketiyle paylaşarak destek olmaya davet ediyorum.”

Bülent Ortaç: “Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun”

Beyaz Kelebekler’in Kurucu Üyesi Bülent Ortaç, son yolculuklarında geçirdikleri korkunç kazanın izlerini şu sözlerle anlattı: “Konser için yola çıkmıştık, çok neşeliydik. Yorgunluktan uyuyakaldım. Gözlerimi açtığımda, arabamız alevler içindeydi. Altan , Rıfat ve Behzat’ı kaybettiğimizi o an fark ettim. İlk olarak Ülkü’yü arka camdan çıkardım, sonra kendim çıktım. Sonrasını hatırlamıyorum, gözlerimi hastanede açtım. Kazanın üzerinden yıllar geçse de acısının izlerini bedenimde ve kalbimde taşıyorum. Lütfen kurallara uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun.”

Ülkü Üst Sarpkan: “Şoför kurallara uysaydı, hayallerimiz ve şarkılarımız yarım kalmazdı”

Yıllar geçse de o kazayı ve yaşadığı acıları unutamadığını söyleyen Beyaz Kelebekler Solisti Ülkü Üst Sarpkan, “Kaza çok korkunçtu. Aracın hızla gittiğini hatırlıyorum ama kazaya sebep olan şoförün hangi kuralı ihlal ettiğini bilemiyorum. Bülent sağ olsun, beni araçtan çıkardı. Biz yaralı olarak kurtulduk. Ancak hayatlarının baharında üç arkadaşımızı kaybettik. Kazanın ertesi günü yeni plağımız çıktı. Gazetelerde kazanın haberleri ve plak reklamlarımız aynı sayfalarda yer aldı. Oysa o şoför kurallara uysaydı, hayallerimiz ve şarkılarımız yarım kalmazdı” dedi.

Ender Akacan: “Bir trafik kuralı ihlalinin nasıl tarifsiz acılara dönüştüğünü çok iyi biliyorum”

Beyaz Kelebekler’in Kurucu Üyelerinden Ender Akacan ise duygularını ve yaşananları şöyle ifade etti: “Biz öndeki araçtaydık. Konser yerine vardığımızda sahne için hazırdık ama ne gelen vardı ne de giden. ‘Nerede kaldılar?’ diye söylenirken, bir telefon geldi. Telefonu açan görevli, “Ne? Üç kişi ölmüş mü?” dedi. Sonra bana dönüp, “Sizden üç kişi ölmüş,” dedi. Ağlaya ağlaya hastaneye gittik ve acı gerçeği öğrendik. Bir trafik kuralı ihlalinin, tarifsiz acılara nasıl dönüştüğünü çok iyi biliyorum. Ne olur kurallara uyalım.”