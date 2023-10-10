Trafikte her türlü kusuru işleyen 2607 sürücü denetime takıldı

Bingöl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerinin bir ay içinde 2 bin 607 araca cezai işlem uyguladığını bildirdi.

KAYNAK: İHA
Trafikte her türlü kusuru işleyen 2607 sürücü denetime takıldı


Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerinin, 1-30 Eylül tarihleri arasında trafik denetimleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yapılan bu denetimlerde 15 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 133 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 308 araç sürücüsüne hatalı parktan, 65 araç sürücüsüne yayalara öncelik vermemekten, 48 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, bin 280 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 14 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 35 yük araç sürücüsüne taşıma kanununa muhalefetten, 182 araç sürücüsüne seyir halinde telefon kullanmaktan, 33 araç sürücüsüne taksimetre, takograf kullanmamak ve fazla yolcu almaktan dolayı toplamda 2 bin 607 sürücüye cezai işlem uygulandığı açıklandı.
Valilik, ekiplerin denetimlere devam edeceğini de bildirdi.

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