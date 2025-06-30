Trafikte ilginç durum! Kendisine çarptığı için yaptığıyla şaşırttı! Anbean kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halinde olduğu esnada kendisine arkadan çarpan araç sürücüsüyle tartıştı.

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halinde olduğu esnada kendisine arkadan çarpan araç sürücüsüyle tartıştı. Motosiklet sürücüsü daha sonra araç şoförüne tükürerek olay yerinden ayrıldı.

Olay, Sarıyer Büyükdere Caddesinde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü trafikte kendisine arkadan hafif şekilde çarpan araç sürücüsüyle tartışmaya başladı. Motosiklet sürücüsü diğer sürücülerin uyarısı üzerine olay yerinden ayrıldı. İkilinin trafikte tekrar denk gelmesi üzerine motosiklet sürücüsü araç şoförüne tükürerek uzaklaştı. Olay anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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