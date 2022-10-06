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Trafikte ‘kardeş’ kurşunu: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilinin içerisinde kardeşi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 01:21
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Trafikte ‘kardeş’ kurşunu: 1 yaralı

Trafikte ‘kardeş’ kurşunu: 1 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kardeş olan E.Ç. ile E.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., otomobili ile uzaklaştı. E.Ç., Osman Kavuncu Bulvarı üzerine geldiği sırada kendisini takip eden kardeşi E.Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. Omzuna kurşun isabet eden ve kaçmak isteyen E.Ç., bu sırada trafikte seyreden bir otomobile de çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahla yaralanan E.Ç. ile kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli E.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

 

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