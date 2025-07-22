Trafikte kavga ettiği kişiyi bıçaklamıştı: Maganda kıskıvrak yakalandı

Kaynak: DHA
Trafikte kavga ettiği kişiyi bıçaklamıştı: Maganda kıskıvrak yakalandı

Aksaray'da trafikte "yol verme" kavgasında beton pompası operatörü 43 yaşındaki Yusuf Ceylan'ı bıçaklayıp kaçmıştı. 45 yaşındaki TIR şoförü Murat Er yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Nevşehir kavşağında meydana geldi. Beton pompası operatörü Yusuf Ceylan (43) ile TIR şoförü Murat Er arasında "yol verme" nedeniyle tartışma çıktı. İki sürücü kırmızı ışıkta beklediği sırada araçlarından inip tartışmaya devam etti. Bu sırada Murat Er, elindeki bıçağı Ceylan'ın boğazına dayadı ardından da karnından bıçaklayıp, kaçtı.

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O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kanlar içerisinde yere yığılan Yusuf Ceylan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceylan'ın polise verdiği ilk ifadesinde, "'Beton pompası operatörüyüm. Nevşehir'den Aksaray'a Organize Sanayi Bölgesi'ne geliyordum. O arada bir inşaatta çalışmamız olacaktı. Hiç tanımadığım kişi trafikte beni bıçakladı" dedi.

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Polis, kaçan TIR şoförü Murat Er'i 2 saat sonra yakalayıp gözaltına aldı. Er, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Beton pompası operatörü Yusuf Ceylan'ın cerrahi yoğun bakımda tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. ​​​​​​​​​​​​​

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