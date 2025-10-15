Antalya’da araç kullanırken tartıştığı sürücünün kendisine bilerek çarpıp yoluna devam ettiğini ileri süren Avukat Fatma Pehlivan, şikayetçi oldu. Pehlivan, "Aracıma çarptıktan sonra uzaklaştı. Böyle magandalıkların ne kadınların ne de başka sürücülerin başına gelmesini istemiyorum. İnşallah kimse trafikte böyle bir şiddete bir daha maruz kalmaz" dedi.

Antalya’da geçtiğimiz cuma akşamı Avukat Fatma Pehlivan, iş çıkışı evine giderken trafikte tartıştığı sürücünün hedefi oldu. Kameralara da yansıyan olayda başka bir otomobil sürücüsü Pehlivan’ın aracını sıkıştırdı, ardından direksiyonunu üzerine kırarak çarpıp yoluna devam etti. Olayı yargıya taşıyan Pehlivan, sürücü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



"TEHDİTLER SAVURUP ARACIMI HEDEF ALDI"



Olay anını anlatan Avukat Pehlivan, "10 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde ofisimden çıkıp evime gitmek üzere yola çıktım. Doğu Garajı istikametine doğru ilerlerken şerit değiştirmek için sinyal verip yavaşça sola geçmeye çalıştığım sırada, arkamdaki araç sürücüsü yüksek sesle kornaya basmaya başladı. İlk etapta plakam düşmüş olabilir ya da aracımda bir sorun vardır diye düşündüm. Bunun üzerine camı indirip neden korna çaldığını sordum. Sürücü, ’Eğer aracımın önüne geçersen aracına vururum’ sözleriyle beni tehdit etti. Yan koltukta bulunan kadın da müdahale ederek ’Onur yapma’ dedi ancak sürücü bu kez de ’Bir daha önüme geçmeye kalkarsan aracına arkadan geçiririm’ diyerek tehditlerini sürdürdü. Ben de bunun suç teşkil eden bir davranış olduğunu söyleyerek görüntü kaydı alacağımı ifade ettim. Bu sırada argo ifadelerle hakarette bulundu ve aracını üzerime sürerek bilerek çarpıp yoluna devam etti" dedi.



Pehlivan, olay sonrası karakola gitmek yerine doğrudan adli mercilere başvurma yolunu seçtiğini belirterek, "Karakolda vakit kaybetmek yerine süreci doğrudan savcılığa taşımak istedim. Aracımda bir çocuk da olabilirdi veya bana o yaptığı şiddet sadece aracımla da kalmayabilirdi. İnşallah kimse trafikte böyle bir şiddete bir daha maruz kalmaz" şeklinde konuştu.