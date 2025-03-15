Trafikte korku dolu anlar! Çok geçmeden yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trafikte korku dolu anlar! Çok geçmeden yakalandı

İstanbul Zeytinburnu’nda seyir halinde olan 2 otomobil sürücüsü tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarda bulunan biri diğer sürücüyü darbedip aynasını kırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis zanlıyı bularak gözaltına aldı.

Olay, 13 Mart Perşembe günü Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.B.T., trafikte seyir halindeyken başka bir araçta bulunan M.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen Y.B.T., M.T.'yi darbedip otomobiline zarar verdi.

Y.B.T. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekipler, Y.B.T.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan kaydının olduğu belirlendi.

Trafikte korku dolu anlar! Çok geçmeden yakalandı

Trafikte korku dolu anlar! Çok geçmeden yakalandı

Trafikte korku dolu anlar! Çok geçmeden yakalandı

Trafikte korku dolu anlar! Çok geçmeden yakalandı

Trafikte korku dolu anlar! Çok geçmeden yakalandı

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