Trafikte kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemenin büyük zararı ortaya çıktı!

Trafikte sağ ve sağlıklı kalmak için gözlerimizi ve kulaklarımızı dört açmamız gerektiği uyarısında bulunan Özgür Şener, “Başta yayalar olmak üzere, trafikteki koşucular, bisikletliler, motosikletliler kulaklıkla müzik dinlememelidir. Belki hayatınız boyunca bir kez duyacağınız bir siren sesi, hızla gelen bir taşıtın sesi, geri geri gelen bir taşıtın uyarı sesi, yoldan çıkmış size doğru gelen bir taşıtın sesi hayatınızı kurtaracak hamleyi yapmanızı sağlayacaktır.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi, Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, kulaklıkla yüksek sesle müzik dinleyerek trafikte yürürken karşı karşıya kalınan riskleri değerlendirdi.

TRAFİKTE ‘YÜKSEK SES MÜZİK’ DÜŞMAN HALİNE GELİYOR!

Ruhun gıdası olarak nitelendirilen müziğin yüksek sesle kulaklıkla trafikte dinlendiğinde düşman haline geldiğini dile getiren Özgür Şener, “Yıllar önce 'Walkmen'ler ile başlayan kulaklık ile her yerde ve bireysel müzik dinleme, günümüz teknolojisinde bambaşka bir boyut kazandı. Yeni nesil kulaklıkların ses kalitesi çok yüksek olduğu gibi dışarıdan gelen yüksek sesleri dahi kullanıcısına iletmeyen izolasyona sahipler. İşte müziğin düşmanlığı da burada başlıyor. Trafikteki tehlikeleri algılamamızı sağlayan iki önemli organımız var. Gözlerimiz ve kulaklarımız. Gözlerimiz sayesinde güvenle yürüyeceğimiz yolu seçebilir, trafik ışıklarını takip edebilir, taşıtların hareketlerini izleyebiliriz. Kulaklarımız sayesinde de trafikteki taşıtlardan gelen korna seslerini duyabilir, ambulans, itfaiye polis gibi acil bir durum için hareket halinde olan taşıtların siren seslerini duyabiliriz. Kulağımızda bir kulaklıkla müzik dinleyerek trafikte hareket ettiğimizde kulağımız, trafikte duymamız gereken kritik sesleri duymayacaktır. Bununla birlikte, dinlediğimiz müziğin duygusuna gireceğimiz için dikkatimiz de trafikteki tehlikelerde olamayacaktır.” dedi.

TRAFİKTE SAĞ VE SAĞLIKLI KALMAK İÇİN…

2023 yılında trafik kazalarında ölen 6 bin 548 kişinin bin 453'ünün yaya olduğunu, yaralanan 350 bin 855 kişinin de yine 40 bin 774'ünün yayadan oluştuğunu anlatan Özgür Şener, şöyle devam etti:

“Trafik ortamı, bizim haricimizde birçok taşıtın ve sürücünün hareket ettiği tehlikelerle dolu bir ortamdır. Sürücülerin kırmızı ışıkta geçtikleri, sokak aralarında dahi yüksek hızlarda taşıt kullandıkları, yayalara yol vermek şöyle dursun üzerine taşıt sürebildikleri, sürücülerin büyük bir orada sürüşte cep telefonu kullandığı güvenli olmayan bir trafik ortamımız var maalesef. Böyle bir ortamda sağ ve sağlıklı kalmak için gözlerimizi ve kulaklarımızı dört açmalıyız. Bu sebeple başta yayalar olmak üzere, trafikteki koşucular, bisikletliler, motosikletliler kulaklıkla müzik dinlememelidir. Belki hayatınız boyunca bir kez duyacağınız bir siren sesi, hızla gelen bir taşıtın sesi, geri geri gelen bir taşıtın uyarı sesi, yoldan çıkmış size doğru gelen bir taşıtın sesi hayatınızı kurtaracak hamleyi yapmanızı sağlayacaktır.”

İKİ KULAĞINIZDA KULAKLIK TAKILI HALDE TELEFONLA DA KONUŞMAMALISINIZ!

Özgür Şener, uyarılarına devam ederek, “Parklar, sahiller, yürüyüş yolları, ormanlardaki yürüyüş parkurları gibi taşıt trafiğinin olmadığı yerlerde kulaklığınızı takıp müziğin keyfine varabilirsiniz.

Ancak taşıt trafiğinin olduğu yerlerde kesinlikle kulaklıkla müzik dinlememeli, iki kulağınızda kulaklık takılı halde telefon ile konuşmamalısınız.” diye konuştu.

ÇOCUKLARIMIZI VE GENÇLERİMİZİ TRAFİK KAZALARINDAN KORUYAMIYORUZ…

2023 yılında trafik kaza istatistiklerine işaret eden Özgür Şener, “Trafik kazalarındaki ölümler ve yaralanmalar yaş gruplarına göre incelendiğinde karşımıza çok üzücü ve bir o kadar da çarpıcı bir tablo çıkıyor. Ölümler yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam ölümlerin yüzde 10,1'ini, 18-24 yaş grubu yüzde 13,6'sını, 25-64 yaş grubu yüzde 56,3'ünü, 65 yaş ve üzeri ise yüzde 20,0'ını oluşturdu. Yaralılar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam yaralıların yüzde 17,8'ini, 18-24 yaş grubu yüzde 21,5'ini, 25-64 yaş grubu yüzde 53,9'unu, 65 yaş ve üzeri ise yüzde 6,8'ini oluşturdu. Değer verdiğimiz, gözümüzden sakındığımız çocuklarımızı ve gençlerimizi trafik kazalarından koruyamıyoruz. Çok zor yetiştirdiğimiz gençliğimizi trafik kazalarında yitiriyoruz. Bugün ve hemen tedbir almalıyız. Trafik kazasının kimin kapısını çalacağını bilmiyoruz. ” şeklinde sözlerini tamamladı.