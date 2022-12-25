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Trafikte makas atan sürücü polisten kaçamadı

İstanbul’un Fatih ilçesinde makas atarken polis ekiplerine yakalan sürücüye 2 bin 215 TL idari para cezası uygulandı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 21:09
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Trafikte makas atan sürücü polisten kaçamadı

Trafikte makas atan sürücü polisten kaçamadı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik seyir halinde denetimler yapıldı. Denetimler çerçevesinde Fatih ilçesi Vatan Caddesi üzerinde makas atarak trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir araç takibe alındı. Araç Sivil Trafik ekiplerince güvenli bir bölgede işlem yapılmak üzere durduruldu. Yapılan incelemede aracın kiralık olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, sürücüye makas atmaktan bin 823 TL, öndeki araçları yakın takipten 196 TL ve saygısızca araç kullanmaktan 196 TL olmak üzere toplam 2 bin 215 TL idari para cezası uyguladı.

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