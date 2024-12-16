Sarıyer'de Trafik’te ‘makas’ attı önce 2 otomobile sonra ağaca çarparak durabildi

Kaza, Büyükdere Caddesi Derbent mevkiinde saat 11.45'te meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer'den Beşiktaş istikametine makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, önündeki 2 araca vurduktan sonra refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ş.K. ile yanındaki yolcu M.Ş. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü ve yanındaki yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu. Bir süre trafik Sarıyer istikametinde tek yönden verildi. Kaza yapan araçların caddeden kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

'ARAÇ ÇOK HIZLIYDI VE MAKAS ATIYORDU'

Kazaya karışan araç sürücüsü Soner Sezer "Biz Sarıyer tarafından geliyorduk. Araç çok hızlı geliyor ve makas atıyor. Önce beyaza arabaya vuruyor. Daha sonra da bana vurduktan sonra ağaca vuruyor. Araç çok hızlıydı. Allah'tan bize bir şey olmadı ama aracımızda hasar oluştu" dedi.