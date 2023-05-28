Trafikte öfke cinayetle bitti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle 2 kişi arasında çıkan silahlı kavga sonrası 1 kişi hayatını kaybetti. Olay anı ise kameraya yansıdı.

Trafikte öfke cinayetle bitti

İHA'nın haberine göre, olay, gece saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı ile Cemal Gürsel Bulvarı'nın kesiştiği dönel kavşak mevkiinde meydana geldi.

Araç sürücüleri Tayfun Işık (28) ile R.G. arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Araçtan inen ikili karşı karşıya geldi. İddiaya göre, Tayfun Işık'ın silah çekmesi üzerine R.G. de silahla karşılık verdi.

R.G.’nin silahından çıkan kurşun Tayfun Işık’ın başına isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tayfun Işık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Işık’ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde polis tarafından silahıyla birlikte yakalanan şüpheli R.G. gözaltına alındı.

Evli ve 1 çocuk babası Tayfun Işık’ın ölümü ailesi, yakınları ve sevenlerini hüzne boğdu. Öte yandan, olay anı ise kameraya yansıdı.

aw900772-05.jpg

aw900772-04.jpg

aw900772-01.jpg

aw900772-02.jpg

aw900772-03.jpg

Öne Çıkanlar
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Son Haberler
Ağabeyinin yerine oy kullanmak isterken yakalandı Güncel
Ağabeyinin yerine oy kullanmak isterken yakalandı
Vedat Muriqi ilki başardı. İspanya onu konuşuyor Spor
Vedat Muriqi ilki başardı. İspanya onu konuşuyor
Flaş... Flaş... Erdoğan herkesi sandıklara çağırdı Siyaset
Flaş... Flaş... Erdoğan herkesi sandıklara çağırdı
Merve Dizdar oy atmak için yurda döndü Magazin
Merve Dizdar oy atmak için yurda döndü
Bodrum'da oyunu kullanan soluğu plajda aldı Güncel
Bodrum'da oyunu kullanan soluğu plajda aldı
Urfa'da oyların verme işlemi devam ederken sandığı açıp oyları saydılar Güncel
Urfa'da oyların verme işlemi devam ederken sandığı açıp oyları saydılar
Çin'in Şandong uçak gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti. Sular ısınıyor Dünya
Çin'in Şandong uçak gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti. Sular ısınıyor