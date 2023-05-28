Trafikte öfke cinayetle bitti

İHA'nın haberine göre, olay, gece saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı ile Cemal Gürsel Bulvarı'nın kesiştiği dönel kavşak mevkiinde meydana geldi.

Araç sürücüleri Tayfun Işık (28) ile R.G. arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Araçtan inen ikili karşı karşıya geldi. İddiaya göre, Tayfun Işık'ın silah çekmesi üzerine R.G. de silahla karşılık verdi.

R.G.’nin silahından çıkan kurşun Tayfun Işık’ın başına isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tayfun Işık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Işık’ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde polis tarafından silahıyla birlikte yakalanan şüpheli R.G. gözaltına alındı.

Evli ve 1 çocuk babası Tayfun Işık’ın ölümü ailesi, yakınları ve sevenlerini hüzne boğdu. Öte yandan, olay anı ise kameraya yansıdı.