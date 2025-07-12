Trafikte öfke patlaması! Sürücü camı kırarak kaçtı

Kaynak: DHA
Trafikte öfke patlaması! Sürücü camı kırarak kaçtı

İstanbul Güngören’de yol verme tartışması şiddete dönüştü! Sürücü, arkasındaki aracın camını yumruklayarak kırdı.

Olay, dün gece saatlerinde Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. 06 DED 135 plakalı otomobilden inen bir kişi, arkasındaki otomobilin yanına giderek camı yumruklayarak kırdı.

Saldırıya uğrayan sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, görüntülendiğini farkeden saldırgan otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerde saldırıya uğrayan sürücünün şikayetçi olacağını söylediği duyuldu.

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