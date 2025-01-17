Trafikte sakın bunu yapmayın. Büyük para cezası var

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Trafikte sakın bunu yapmayın. Büyük para cezası var

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde trafik kurallarını çiğneyen sürücülere yönelik dron destekli denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde sürücülere 7 bin 944 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avrasya Tüneli girişindeki kontrol noktasında kuralsız şekilde şerit değiştiren araçlara cezai işlem uyguladı.

7 BİN 944 LİRA CEZA KESİLDİ

Gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle trafikte "kaynak" olarak bilinen kural dışı şerit değiştirme eylemleri dikkatle izlendi. Dronlarla belirlenen ihlaller sonucunda 8 sürücüye toplamda 7 bin 944 lira para cezası kesildi.

YOĞUN ŞİKAYETLER YAKALATTI

Emniyet yetkilileri, denetimlerin özellikle vatandaşlardan yoğun şikayet gelen bölgelerde gerçekleştirildiğini ifade etti. Dron destekli trafik kontrollerinin, kural ihlallerini önlemek ve trafik düzenini sağlamak için düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

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