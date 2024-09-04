Trafikte saldırıya uğrayan savcının hikayesi ortaya çıktı: İki bakanın ifadesini almak isteyince kara listeye alınmış

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, saldırıya uğrayan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in ilgilendiği dosyaları ve Ankara kulislerinde konuşulanları köşesine taşıdı.

İşçimen'in meslek hayatının dönüm noktasının 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu vurgulayan Pehlivan, İşçimen’in kara listeye alınmasının nedenlerini tek tek anlattı.

"69 ayrı FETÖ davası açtı, Yurtta Sulh Konseyi’ni isim isim deşifre etti” diyen Pehlivan, “Lakin yazdığı iddianameler, soruşturmalarda uzanmak istediği şüpheliler birilerini rahatsız ediyordu" ifadelerini kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen

'İp, 15 Temmuz’a dair iki ismin ifadesini almak istemesiyle koptu' diyen Pehlivan, şunları aktardı: "Hatta, Ankara kulislerinde konuşulur: FETÖ kumpasları döneminde Emniyet genel müdürü olan, dönemin Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar’ı gözaltına almak istedi. Ancak engellendi. Ama asıl ip, 15 Temmuz’a dair iki ismin ifadesini almak istemesiyle koptu: Hulusi Akar ve Hakan Fidan.”

"SINIR İLLERİNE GÖNDERİLMESİ İÇİN ÇABALANDI"

Özellikle Hulusi Akar’ın bu talebe çok sinirlendiğini belirten Pehlivan, daha sonra yaşananları şu sözlerle açıkladı: “İfadesini almak isteyen o Ankara cumhuriyet başsavcı vekilinin görevden alınması için lobi yaptı. Ne zaman ki... Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman oldu... Terör ve darbe soruşturmalarından uzaklaştırıldı. Deneyimini ve bilgi birikimini kullanamayacağı bilişim suçlarından sorumlu yapıldı. Sonra Ankara’dan uzaklaştırılıp sınır illerine gönderilmesi için çabalandı.”

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