Trafikte şoförü ile tartıştığı kamyonu yumrukladı

Olay, sabah saatlerinde Mürselpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte bir otomobil sürücüsü ile kamyon şoförü arasında iddiaya göre, yol verme meselesinden tartışma çıktı. Kendisinden yol istenmesine sinirlenen otomobil sürücüsü, pencereden elini çıkarıp, arkasından gelen kamyonu durdurdu. Daha sonra otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi araçtan indi. Otomobil sürücüsü, küfürler savurarak kamyonun yanına gidip, yumruklayıp, camına vurmaya başladı. O anları, kamyon şoförü cep telefonuyla görüntüledi ardından olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri, kamyon şoförünün şikayeti sonrası otomobil sürücünün tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.(DHA)