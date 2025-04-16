Trafikte şoförü ile tartıştığı kamyonu yumrukladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trafikte şoförü ile tartıştığı kamyonu yumrukladı

İzmir'in Konak ilçesinde yol verme meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada otomobil sürücüsü, aracından inip kamyonu yumruklayıp, camına vurdu. Kamyon şoförü, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Olay, sabah saatlerinde Mürselpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte bir otomobil sürücüsü ile kamyon şoförü arasında iddiaya göre, yol verme meselesinden tartışma çıktı. Kendisinden yol istenmesine sinirlenen otomobil sürücüsü, pencereden elini çıkarıp, arkasından gelen kamyonu durdurdu. Daha sonra otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi araçtan indi. Otomobil sürücüsü, küfürler savurarak kamyonun yanına gidip, yumruklayıp, camına vurmaya başladı. O anları, kamyon şoförü cep telefonuyla görüntüledi ardından olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri, kamyon şoförünün şikayeti sonrası otomobil sürücünün tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.(DHA)

Trafikte şoförü ile tartıştığı kamyonu yumrukladı

Trafikte şoförü ile tartıştığı kamyonu yumrukladı

Trafikte şoförü ile tartıştığı kamyonu yumrukladı

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