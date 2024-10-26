Trafikte tartıştığı 2 kişiyi otomobiliyle ezmeye kalkıştı. Canlarını zor kurtardılar

Kaynak: İHA
Trafikte tartıştığı 2 kişiyi otomobiliyle ezmeye kalkıştı. Canlarını zor kurtardılar

Hatay'da yok artık dedirten olay. Bir sürücü, trafikte tartıştığı motosikletli ve yanındaki bir kişiyi aracıyla geri manevra yaparak ezmeye çalıştı. O anları güvenlik kamerası görüntüledi.

Hatay'da bir sürücü, trafikte tartıştığı motosikletli ve yanındaki bir kişiyi aracıyla geri manevra yaparak ezmeye çalıştı. O anlarsa kameraya yansıdı.

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Olay, İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Hafif ticari araç sürücüsü, trafikte motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiyle tartıştı. Kavşakta motosikletten inen 2 kişi, araç sürücüsüyle tartışmaya devam etti. Sürücünün yoluna devam ettiğini düşünen gençler de motosiklete bindi.

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O sırada geri manevra yapan sürücü, aracıyla 2 kişiyi ezmeye çalıştı. Gençlerin kaçarak ezilmekten kurtulduğu anlar kameraya yansırken akılalmaz olay sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Gençlerin ihbarı üzerine polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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