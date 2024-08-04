Trafikte tartıştığı adama silah çeken genç

Kaynak: İHA
Trafikte tartıştığı adama silah çeken genç

Gaziantep’te, trafikte tartıştıkları araca yaklaşarak silahla tehdit ve darp girişiminde bulunan motosikletli grup gözaltına alındı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi İstasyon Caddesi’nde, motosikletli bir grup genç trafikte yaşadıkları tartışmanın ardından, ışıklarda durdukları araca yaklaşıp sürücüyü silahla tehdit ederek darp etti. Olay, bir başka araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis, motosikletli grubun 4 üyesini gözaltına aldı ve olayda kullanılan kurusıkı tabancayı ele geçirdi. Gaziantep’te yaşanan bu olay, trafikte yaşanan gerilimlerin nasıl hızlı bir şekilde kontrolden çıkabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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